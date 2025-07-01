Kemer Belediyesi ile Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği protokolünce Kemer Belediyesi ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi’nde açılan ücretsiz yaz kursları başladı.

Yer tahsisini Kemer Belediyesi’nin sağladığı ATSO tarafından yaptırılarak Kemer Belediyesi’ne devrinin yapıldığı ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi’ndeki yaz kurslarında ücretsiz olarak keman, gitar, yan flüt, klarnet, trompet, saksafon, temel piyano, org, melodika, modern dans, Türk halk oyunları, konservatuvar ve üniversite müzik bölümlerine hazırlık, tiyatro, çocuk drama, gençlik tiyatro, kick boks, karate kursları veriliyor.

Kemer’de sanatsal faaliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Hem çocuklarımız hem de gençlerimiz için yaz kursları başladı. Merkezimizde birçok branşta ücretsiz olarak eğitimler veriyoruz. Sanatsal faaliyetlere önem vermeye devam ediyoruz. Ücretsiz yaz kurslarından faydalanmak isteyen çocuklarımızı merkezime bekliyoruz" dedi.

ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi Sorumlusu Şef Furkan Üstündağ ise Kemer Belediyesi Yaz Kurslarının açıldığını ve ücretsiz kurslara yoğun bir talep olduğunu belirterek, kursiyerlere başarılar dilediğini söyledi.