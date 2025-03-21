Kemer Belediyesi, Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun "Eğitim varsa gelecek var" projesi kapsamında hayırsever İş İnsanı Orduvar Akman ve eşi Ülker Akman tarafından eğitime kazandırılan Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, yaptıkları farkındalık projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, okul müdürü Oya Aslantaş, ASAT Kemer Şube Müdürü Nuri Kocadağ, ASAT Kemer Şubesi İş Güvenliği Uzmanı İbrahim Erdal Ünal, Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta, Kemer Belediyesi Çevre Mühendisi Gizem Gökdemir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

ASAT Kemer Şube Müdürü Kocadağ, ASAT olarak su ile ilgili yaptıkları projelerden bahsederek, suyun ASAT’ta nasıl temizlendiği ve insanlara nasıl ulaştırıldığını anlattı. Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta ise öğrencilere suyun önemi ve kullanımı ile ilgili bilgiler verdi. Etkinlikte öğrenciler, ASAT tarafından hazırlanan ve suyun öneminin anlatıldığı "Damlanın Serüveni" isimli çizgi filmi izledi.

Ayrıca öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde hazırladığı Dünya Su Günü yazılı şapkaları takması renkli görüntüler oluşturdu.