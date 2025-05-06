Kemer’de dalış turizmini canlandırmak amacıyla düzenlenen Hıdırellez Dalış Etkinliği, protokol üyeleri, dalgıçlar ve su altı fotoğrafçıların katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte Kocaburun mevkiindeki dalış noktasına "Dilek Koyu" adı verildi.

Dalış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Kemer’de, Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde ve Kemer Belediyesi’nin desteğiyle "Hıdırellez Dalış Etkinliği" düzenlendi. Kemer G-Marina’dan teknelerin hareket etmesiyle başlayan etkinlik, Kocaburun bölgesinde gerçekleştirilen dalışla devam etti.

Dalış yapılan noktaya "Dilek Koyu" adı verildi

Etkinlikte, dalış yapılan noktaya "Dilek Koyu" adı verildi. Katılımcılar, denizden topladıkları taşlara dilek ve temennilerini yazarak 4 metre derinliğe batırılan amforaların içine attılar. Sahil Güvenlik Komutanlığı da botla güvenlik önlemleri alarak etkinliği destekledi. Etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü.

"Kemer’in dünyanın en iyi dalış noktalarından biri olarak anılmasını istiyoruz"

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Kemer Turizm Komitesi’nde mayıs ayını dalış ayı ilan etmiştik. Hıdırellez vesilesiyle ilk dalışımızı gerçekleştirdik. Kemer’in dünyanın en iyi dalış noktalarından biri olarak anılmasını istiyoruz. Etkinliğe destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Artık Kocaburun mevkisinde bir ‘Dilek’ dalış noktamız var"

Kemer Belediye Meclis Üyesi Cansın Efir ise, "Bugün hem Hıdırellez’i hem de sezonun başlangıcını kutladık. Artık Kocaburun mevkisinde bir ‘Dilek’ dalış noktamız var. Turizm ve dalış sezonunun herkese hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Organizasyona Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer Belediye Meclis Üyesi ve Turizm Birimi Sorumlusu Cansın Efir, KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, KEMİAD Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kıyar, dalış okullarının temsilcileri, profesyonel dalgıçlar ve sualtı fotoğraf sanatçıları katıldı.