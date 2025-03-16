Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KEMANKEŞ 1'in yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi testini başarıyla tamamladı.ANKARA (İGFA) -Baykar, mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 1'in seyir testini tamamladı. Seyir testi ile ilgili videoyu Baykar, sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o görüntüler...

Bayraktar #KEMANKEŞ 1️⃣ ????????✅ Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi | Mini Cruise Missile with AI Tech. ???? ????✅ Seyir Testi | Cruise Test#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/MrQsjYy8lc— BAYKAR (@BaykarTech) March 16, 2025

Mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 1, bir saat havada kalabiliyor.

Yapay zeka tabanlı mini akıllı seyir füzesi sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösteriyor.

Ayrıca füze, yapay zekâ destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş yapabiliyor.