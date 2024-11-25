Karabük’ün 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu ve sarı kodlu uyarıların ardından Karabük’te kar yağışı 2 gündür etkisini sürdürüyor. Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Karabük’teki 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, yağan kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Gece boyu süren kar yağışıyla tesiste kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Tesisteki kar kalınlığının istenilen seviyeye yaklaşmaya başlaması sezon öncesi umut verirken, yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.