Keçiören Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında Keloğlan ve Dr. Sihirbaz oyunu izleyicilere buluştu.

Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelenen ve 4-11 yaş grubu çocuklara hitap eden oyun, çocuklara ve ailelere kahkaha dolu bir gün yaşattığı belirtildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, çocukları sanatla iç içe yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, “Festivalimiz yediden yetmişe tüm kesimlere hitap eden oyunlarla ilçemizi bir sanat merkezi haline getirdi. Büyüklere yönelik etkinliklerimizin yanı sıra çocuklarımızın ufkunu genişletecek kültür ve sanat aktivitelerimizi de yaygınlaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın etkinliklerimize ilgisi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Yoksulluk nedeniyle zor zamanlar yaşayan Keloğlan’ın hikayesini konu alan oyunda çocuklara dürüst olmanın ve insanları kandırmamanın önemi aktarıldı. Dr. Sihirbaz ile omuz omuza vererek para kazanmaya başlayan Keloğlan, annesinin ona gerçekleri göstermesiyle Dr. Sihirbaz’ın foyası ortaya çıkar. Keloğlan gerçekleri görür ve Dr. Sihirbaz’ın insanları gerçekten iyileştirmediğini, insanları kandırdığını anlar. Keloğlan, karar verme zamanının geldiğini anlar ve dürüstlüğü seçer.