Keçiören Belediyesi tarafından bayram öncesi geniş kapsamlı temizlik çalışmaları başlatıldı.

Keçiören Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camiler, mezarlıklar başta olmak üzere ilçe genelinde temizlik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda camilerde halılar süpürülüp cami avluları tazyikli suyla yıkanarak vatandaşların kullandığı tüm alanlar baştan aşağı temizlendi. Bununla birlikte arife günü ve bayram süresince vatandaşların kabir ziyaretlerini huzurlu ve rahat bir şekilde yapabilmeleri için ilçede bulunan mezarlıklarda geniş kapsamlı temizlik çalışmaları yapıldı.

Keçiören Kurban Bayramı’na hazır

Keçiörenlilerin Kurban Bayramı’nı kutlayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın huzurlu ve rahat bir bayram geçirmesi için ekiplerimizle birlikte temizlik çalışmalarımızı büyük bir özveriyle yürütüyoruz. Camilerden mezarlıklara, parklardan cadde sokaklara kadar ilçe genelinde birçok noktada gerçekleştirdiğimiz detaylı temizlik çalışmalarıyla Keçiören Kurban Bayramı’na hazır. Tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyor; Kurban Bayramı’nın barışa, kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum" dedi.