Karacabey Belediyesi, eğitime verdiği önemi sürdürüyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek okulun teknik altyapısını güçlendirecek çalışmaları yerinde inceledi.

Karacabey Belediyesi, eğitime verdiği desteği aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Harmanlı Mahallesi’nde yer alan ve "Tarım Lisesi" olarak bilinen Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyarette okul yönetimiyle bir araya gelen Başkan Karabatı, Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından okulda yürütülen teknik destek ve imalat çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Aksoy, Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Ali Orman, Okul Müdürü Özcan Koç ve öğretmenlerin eşlik ettiği ziyarette Başkan Karabatı, öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilerin görüşlerini dinleyen ve onlara moral veren Karabatı, eğitimin ve üretimin iç içe geçtiği bu özel okulun Karacabey için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Belediye Başkanı Karabatı, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, okulun gelişimine katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Karabatı, "Paydaşı olduğumuz Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Öz Değerlendirme sürecine katkı sunduk. Bu kapsamda, okulun Öz Değerlendirme Ekibi ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

"Karacabey Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne katkı sağlamanızı bekliyoruz"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, belediye öncülüğünde kurulan Karacabey Üretim ve İşletme Kooperatifi hakkında yaptığı açıklamada, özellikle gençlerin, üreticilerin ve eğitim kurumlarının kooperatife aktif katkı sunmasının önemine dikkat çekti. Başkan Karabatı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Karacabey Belediyesi olarak yerel kalkınmayı desteklemek ve üretimi teşvik etmek amacıyla Karacabey Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni hayata geçirdik. Bu yapı, sadece ekonomik bir birliktelik değil; aynı zamanda sosyal dayanışmanın, sürdürülebilir üretimin ve yerel potansiyelin güçlendirilmesinin de bir aracı olacak. Özellikle gençlerimizin, üretim odaklı eğitim veren okullarımızın ve çiftçilerimizin bu yapıya aktif şekilde katkı sunmalarını bekliyoruz. Karacabey’in geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Hep birlikte üreteceğiz, hep birlikte büyüyeceğiz."

Ziyaret kapsamında Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan teknik çalışmalar ve üretim destekleri de masaya yatırıldı. Okulun atölye ve uygulama alanlarında yapılan iyileştirme faaliyetleri, Karacabey Belediyesi’nin eğitime sadece sözde değil, uygulamada da aktif destek verdiğini bir kez daha gösterdi. Başkan Karabatı, "Geleceğin tarım profesyonellerini yetiştiren bu değerli eğitim kurumunun ihtiyaçlarına imkânlarımız dâhilinde destek olmayı sürdüreceğiz. Eğitimde kalite, sadece binalarla değil, iş birliğiyle de yükselir." diyerek desteklerinin artarak süreceğinin altını çizdi.

Okul yönetiminden Karacabey Belediyesi’ne teşekkür

Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın gerçekleştirdiği ziyaret ve belediyenin sağladığı teknik destek nedeniyle Karacabey Belediyesi’ne teşekkür etti. Okul Müdürü Özcan Koç, yapılan çalışmaların öğrenci başarısına ve okulun fiziki altyapısına önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Karacabey Belediyesi’nin okulumuz için sağladığı destekler bizleri son derece memnun etti. Özellikle atölye ve uygulama alanlarımızda yapılan teknik düzenlemeler, hem eğitim kalitesini artıracak hem de öğrencilerimizin pratik becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacaktır. Başta Belediye Başkanımız Sayın Fatih Karabatı olmak üzere, emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Eğitime ve gençliğe verilen bu değer, geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır" ifadelerine yer verdi.