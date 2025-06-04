Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı münasebetiyle mahalle muhtarlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların talep ve önerilerini devlet kurumlarına ileten mahalle muhtarlarını ziyaret ederek Kurban Bayramlarını tebrik etti.

"Muhtarlarımız, hemşerilerimizle aramızdaki en önemli köprülerin başında gelmektedir"

Muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşı olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kurban Bayramı vesilesi ile ilçemize hizmet eden mahalle muhtarlarımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Muhtarlarımız, hemşerilerimizle aramızdaki en önemli köprülerin başında gelmektedir. İlçemize büyük fedakarlıklar göstererek hizmet eden her bir muhtarımıza, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın kurban bayramlarını tebrik ediyor, bayramın hanelere huzur ve bereket getirmesini yüce Allah’tan temenni ediyorum" dedi.

Pursaklar’a hizmet eden 21 mahalle muhtarının bayramını kutlayan Çetin, muhtarlarla istişarelerde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.