Keçiören, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların mesire alanlarına yoğun ilgi gösterdi.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi’ne bağlı Bağlum Mesire Alanı, Kösrelik Mesire Alanı, Kartaltepe Mesire Alanı ve Doğal Yaşam Parkı bayram boyunca ziyaretçilerle doldu. Güzel havayı fırsata çeviren vatandaşlar, aileleriyle birlikte piknik yaparak vakit geçirdi. Doğal ortamda mangal yapan vatandaşlar, yeşilin ve temiz havanın tadını çıkardı.

Çocuklar hayvanlarla tanıştı

Özellikle çocukların ilgi odağı olan Doğal Yaşam Parkı ise bayram boyunca en yoğun günlerini yaşadı. Parkı ziyaret eden minikler, burada onlarca farklı hayvan türünü yakından görme fırsatı buldu. Aileler, çocuklarının hem eğlendiklerini hem de doğayla bağ kurduklarını belirterek Keçiören Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bayramda doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyenlerin Keçiören’i tercih ettiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve mutluluk içinde geçirmesi için tüm ekiplerimizle sahadaydık. Mesire alanlarımızı bayrama özel olarak hazırladık. Hemşerilerimizin yoğun ilgisi bizleri memnun etti" dedi.