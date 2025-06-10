Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan biri hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Huzurkent Mahallesi Atalar Bölgesi’ndeki otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 ADJ 593 plakalı hafif ticari araç ile 01 AEP 401 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil yoldan çıktı. Kazada iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Sabahattin Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.