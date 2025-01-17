Keçiören Belediyesi, ilçe sınırlarındaki devlet okullarının talep ettiği hizmetleri ilgili birimlerce ivedilikle planlayarak uygulamaya sokuyor.

Ankara’nın Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, ilçe sınırları içinde yer alan devlet okullarının fiziki şartlarını iyileştirmek için gelen tüm talepleri değerlendirdiklerini ve okullarda yenileme çalışması yürüttüklerini kaydetti. Oyun alanlarından futbol ve voleybol alanlarına, kapalı spor salonlarından okul bahçesindeki peyzaj düzenlenmesine kadar birçok çalışma yürüttüklerini anlatan Özarslan, “Eğitime yaptığımız yatırımın geleceğimize yaptığımız yatırım olduğu her fırsatta dile getiriyoruz. Devlet okullarımız kimi zaman ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Bu bakımdan öğrenci ve öğretmenlerimizin konforlu alanlarda ders yapması için belediyemizin tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Belediyemize taleplerini ileten okullarımıza kapımız sonuna kadar açık” dedi.