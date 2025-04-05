Karabük Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, akademik yayın performansında önemli bir başarıya imza attı. YÖKSİS tarafından açıklanan 2025 yılı verilerine göre, iki akademisyen ilk beş arasında yer aldı.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, akademik yayın performansında Türkiye genelinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) tarafından açıklanan 2025 yılı verilerine göre, ülke genelindeki tüm beyin cerrahları arasında bilimsel üretkenlikte Doç. Dr. Aydın Sinan Apaydın 3., Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Emre Taçyıldız ise 4. sırada yer aldı.

YÖKSİS 2024 verilerinde 3. sırada yer alan Doç. Dr. Aydın Sinan Apaydın, 2025 yılında da bu başarısını devam ettirdi. Uzmanlığını bitirerek aldığı "Beyin Cerrahı" ünvanına ilaveten, klinik çalışmaları arasında yoğun çaba göstererek Farmakoloji alanındaki ikinci doktorasını da tamamlayan Apaydın, disiplinler arası çalışmalara verdiği önemle dikkat çekiyor.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Emre Taçyıldız ise 2024 yılında 55. sıradayken, 2025 yılına gelindiğinde büyük bir atılım yaparak 4. sıraya yükseldi.

Karabük Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, bu iki ismin başarısıyla birlikte Türkiye’de beyin cerrahisi alanında akademik üretim bakımından örnek gösterilecek bir pozisyona ulaştı. Aynı anabilim dalından iki öğretim üyesinin ülke genelinde ilk beş içerisinde yer alması, hem fakülte hem de üniversite düzeyinde sürdürülen akademik vizyonun bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, göreve geldiği günden bu yana akademisyenlerin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünü artıracak birçok stratejik adımı hayata geçirdi. Yayın teşvik politikaları, akademik danışmanlık süreçlerinin iyileştirilmesi ve disiplinler arası iş birliklerinin desteklenmesi, bu başarının altyapısını oluşturan unsurlar arasında yer alıyor.