Karabük Üniversitesi Batı Karadeniz Ebeler Haftası Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.

Karabük Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumda, afet ve salgın dönemlerinde ebelerin toplum sağlığındaki kritik rolü ve liderlik becerilerinin önemi vurgulandı.

Hamit Çepni Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı(ÜNİDES) kapsamında gerçekleştirildi.

Avucumdaki Nefes Ebelik Kulübü’nün Ebeler Haftası ve Ebeler Günü dolayısıyla organize ettiği sempzoyuma Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müslüm Kuzu, akademik ve idari personelile öğrenciler katıldı.

"Kriz Zamanlarında Ebelik: Umudu ve Yaşamı Desteklemek" temasıyla düzenlenen sempozyumda, afet ve salgın dönemlerinde ebeliğin önemi çok yönlü olarak ele alındı.

Sempozyumun açılış konuşmasını ve ilk oturumun başkanlığını Doç. Dr. Reyhan Aydın Doğan yaptı. "Ebelikte Liderlik ve Kriz Yönetimi" başlıklı ilk oturumda konuşan Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, ebelik mesleğinin sadece olağan dönemlerde değil, afet ve kriz zamanlarında da kadınlar ve çocuklar için hayati hizmetler sunduğunu ifade etti. Özellikle 6 Şubat Depremi sonrasında ebelerin karşılaştığı zorluklara değinen Sayıner, kadınlara ve 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik hizmetlerin büyük oranda ebeler tarafından yürütüldüğünü belirtti.

"Afetlerde Ebelik" başlıklı ikinci oturumun başkanlığını ise Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çuvadar yaptı. Oturumda, Doç. Dr. Şahika Şimşek Çetinkaya ve Ebe Müeyesser Demir, afet ortamlarında ebelerin karşılaştıkları güçlükleri ve çözüm yollarını değerlendirdi.

Üçüncü oturumda, "Salgınlarda Ebelik" konusu ele alındı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Songül Aktaş ve Dr. Öğr. Üyesi Sebahat Hüseyinoğlu üstlendi. Dr. Ebe Ebru Çalışkan ve Uzman Ebe Figen Başkan Birinci, salgın dönemlerinde sahada edindikleri deneyimleri paylaşarak, ebeliğin bu süreçlerdeki önemine dikkat çekti.

Son oturumda ise"Afet ve Salgın Durumlarında Ebelik Eğitimi" konusu ele alındı. Oturum başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Merve Akıncı üstlenirken, Doç. Dr. Duygu Murat Öztürk ve Ebe Cenan Kömürcü, kriz ortamlarında ebelik eğitimine yönelik yaklaşımları ve geliştirme önerilerini paylaştı.

Etkinlik sonunda, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.