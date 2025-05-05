DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, Gölbaşı Baraj Gölü havzasında yasa dışı tarımsal üretim yapanların sürekli süre talep ettiğini ancak hasadı yapılan ürünün yerine hemen yeni ekim yapıldığını belirterek, tüm işlemlerin hukuka bağlı kalınarak, kamu menfaati gözetilerek yürütüldüğünü bildirdi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bursa’nın Kestel ilçesi Gölbaşı Mahallesi 860 ada 1 parsel sayılı ’’Baraj Gölü’’ niteliğindeki mülkiyeti DSİ’ye ait taşınmazın, işgal edilerek üçüncü şahıslarca yıllardır ekim yapıldığının gelen şikayetler üzerine tespit edildiği vurgulandı.

2024 yılı mayıs ayından itibaren gerekli idari işlemler çerçevesinde işgalci durumundaki çiftçilere defaten yazılı ve sözlü uyarılar yapılmasına rağmen tarımsal faaliyetin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kestel Kaymakamlığınca 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun 2. maddesi gereğince ’müdahalenin meni’ kararı verilmiştir. Buna rağmen mevcut ürünün hasadı gerçekleştikten sonra ikinci kez tekrar izinsiz olarak aynı arazide tarımsal faaliyet sürdürüldüğü için tarafımızca 2024 yılı için ecrimisil uygulanmıştır. Kestel Kaymakamlığı, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına belirtilen taşınmaza ikinci kez tecavüzde bulunulduğu ve müdahalenin men’i kararı verildiği için 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154. maddesi gereğince cezai işlem yapılmak üzere kararın bir örneğini göndermiştir.

Bunun üzerine idaremizce Kestel Kaymakamlığına Kestel ilçesi, Dudaklı Mahallesi, 860 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda Bölge Müdürlüğümüz teknik ekiplerince yerinde yapılacak makineli çalışma ile taşınmazın üzerinde bulunan tecavüzün kaldırılacağından ilgili kurumlarca gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve işgalcilere bilgi verilmesi hususunda yazı yazılmıştır."

Bir yıldır yasa dışı kullanıcılar tarafından sürekli süre talep edildiği ancak hasadı yapılan ürünün yerine hemen yeni ekim yapıldığı vurgulanan açıklamada, "DSİ arazisini değil merayı işlediklerini ve ecrimisil ödediklerini söyleyerek kamuoyunu yanıltmaktadırlar. Ayrıca söz konusu şahıslar tarafından 2024 yılı ecrimisil bedeline de itiraz edilmekte ve ödeme yapılmamaktadır. Bu konuda yönetmeliklerde, kanunlarda, mevzuatta belirtilen hükümler doğrultusunda tüm iş ve işlemler hukuka bağlı kalınarak, kamu menfaati gözetilerek yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.