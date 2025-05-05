Kanser hastalığında Radyonüklid tedavi, Medical Point Gaziantep Hastanesi de başarıyla uygulanıyor.

Kanserle mücadelede klasik yöntemlerin ötesine geçilerek, daha hedefe yönelik, daha az yan etkili ve daha etkin tedavi yöntemleri geliştiriliyor. Bu alandaki en dikkat çekici yeniliklerden biri olan radyonüklid tedavi, Türkiye’de sınırlı sayıda merkezde uygulanan bu tedavi yöntemi Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Kökçü Aksoy öncülüğünde Medical Point Gaziantep Hastanesi de başarıyla sunuluyor.

Radyonüklid tedavi nedir

Radyonüklid tedavi, nükleer tıbbın sunduğu imkanlarla, radyoaktif maddelerin doğrudan tümör hücrelerine yönlendirilmesini ve bu hücrelerin içeriden hedef alınarak yok edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu tedavide kullanılan radyonüklid maddeler, özel taşıyıcı moleküller aracılığıyla tümöre bağlanır ve sadece hastalıklı hücreleri etkileyerek sağlıklı dokuları mümkün olan en az seviyede etkiler.

"Akıllı moleküllerle kişiye özel savaş"

Doç. Dr. Füsun Kökçü Aksoy, radyonüklid tedavinin kişiselleştirilmiş onkolojik tedavilerin en etkili örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Artık tüm hastalara aynı kemoterapi protokolünü uygulama dönemi geride kaldı. Hastalığın türüne, yayılımına ve hastanın biyolojik yapısına özel planlamalar yaparak tedaviyi doğrudan hedefe yönlendiriyoruz" dedi.

Radyonüklid tedavi özellikle şu alanlarda başarılı sonuçlar veriyor:

Prostat kanseri: Lutetium-177 PSMA tedavisi, Nöroendokrin tümörler: Lutetium-177 DOTATATE tedavisi, Tiroid kanserleri: I-131 tedavisi, Ağrılı kemik metastazlarında Lutesyum 177 -EDTMP tedavisi.

Yan etkiler azalıyor, yaşam kalitesi artıyor

Radyonüklid tedavinin klasik kemoterapiye göre en büyük avantajlarından biri, sistemik yan etkilerin oldukça düşük olmasıdır. Mide bulantısı, saç dökülmesi gibi yan etkiler çok daha az görülür, bu da hastaların günlük yaşamlarını sürdürebilmelerine imkan tanır.

"Kanser tedavisi artık yalnızca hastalığı yok etmeye değil, hastanın yaşam kalitesini korumaya da odaklanmalı," diyen Doç. Dr. Aksoy, özellikle ileri evre hastalarda bu tedavi yaklaşımının umut verici sonuçlar sağladığını ifade etti.

Medical Point Gaziantep bölgenin nükleer tıp üssü

Medical Point Gaziantep Hastanesi, ileri teknolojiyle donatılmış nükleer tıp ünitesi, PET/BT görüntüleme cihazları ve özel radyonüklid tedavi alanları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bu alanda hizmet veren öncü sağlık kuruluşlarından biri konumunda. Tedavi süreci, multidisipliner bir yaklaşımla; nükleer tıp, onkoloji, radyoloji ve iç hastalıkları uzmanlarının koordineli çalışmasıyla yürütülüyor.

Geleceğe umut taşıyan yaklaşım

Doç. Dr. Füsun Kökçü Aksoy, radyonüklid tedavilerin yalnızca günümüzün değil, geleceğin de en etkili kanser tedavi yöntemlerinden biri olduğunu belirtti.

Dr. Aksoy, "Her hastamızın hikayesi farklı. Biz bu hikâyelere bilimsel ve insani bir yaklaşımla dokunuyoruz. Gaziantep’te dünya standartlarında bir tedavi sunmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.