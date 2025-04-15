Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emre Polat Canbolat, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, hekim kadrosuna uzman isimleri dahil etmeyi sürdürüyor. KBB Uzmanı Op. Dr. Emre Polat Canbolat, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin hekim kadrosu arasında yerini alarak hasta kabulüne başladı.

KBB Uzmanı Op. Dr. Emre Polat Canbolat, 1979 yılında Gaziantep’te doğdu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Op. Dr. Canbolat, ihtisasını Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği’nde yaptı. Siverek Devlet Hastanesi’nde ve Gaziantep’te birçok özel hastanede görev yapan Op. Dr. Canbolat’ın ilgi alanları, cocuk KBB hastalıkları, lazer ile bademcik ameliyatı, geniz eti ameliyatları, kulak zarı, kulak iltihabı, kulak kireçlenmesi, biyonik kulak cerrahisi, otoskleroz ameliyatları, açık ve kapalı burun estetiği, rinoplasti, dolgu, botoks uygulamaları, horlama ve uyku problemleri, endoskopik sinüzit cerrahisi, mevsimsel alerjik rinit tedavisi, endoskopik gözyaşı kanalı tıkanıklığı cerrahisi, ses tellerine yönelik cerrahi işlemler, baş dönmesi, çınlama, ani işitme kaybı tedavileri, yüz ve çene kırıklarının cerrahisi, troid hastalıkları cerrahisi, tükürük bezi hastalıkları tedavisi cerrahisi, baş boyun kitlelerine cerrahi yaklaşımdır.