Samsun’da otomobilin yoldan çıkarak takla attığı kazada ağır yaralanan infaz koruma memuru tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak Cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Ömer Faruk Kırbıyık’ın (27) kullandığı 55 AFB 883 plakalı otomobil, Kavak’tan Samsun istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce yol kenarındaki traktöre bağlanan sulama tankerine, ardından da pulluğa çarpıp takla attı. Kazada ağır yaralanan Ömer Faruk Kırbıyık ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kırbıyık yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece hayatını kaybetti.