Kocaeli’de düzenlenen Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası geniş katılım ve coşkuyla tamamlandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda genç dövüşçüler kemer ödülü için kıyasıya mücadele etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını destekleyerek spora teşvik etmeye devam ediyor. Karma dövüş sporları etkinliklerine büyük destekler veren Kocaeli büyükşehir, ülke çapında önemli organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğinde Darıca Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası’nda Türkiye’den ve yurt dışından önemli sporcular ringe çıktı.

Şampiyonaya 2 bin kick boks sever katıldı

Türkiye’den 17, farklı ülkelerden 7 olmak üzere toplam 24 sporcunun boy gösterdiği Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası mücadele dolu anlara ve unutulmaz heyecana sahne oldu. Yaklaşık 2 bin kick boks sever, kulüp yöneticileri, antrenörler, siyasi parti ve STK temsilcilerinin katıldığı organizasyonda salon tıka basa dolarken, Altay Fight Arena kurucusu İsmail Altay desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

4 dövüşçü tüm yeteneklerini sergiledi

Heyecanın doruklara ulaştığı kick boks şampiyonasında müsabakalar kıran kırana geçti. 5 alt ve 7 profesyonel olmak üzere 12 müsabakanın yapıldığı şampiyonada 24 dövüşçü tüm yeteneklerini sergileyerek ringin tozunu attırırken izleyiciler ise birbirinden çekişmeli karşılaşmaları nefeslerini tutarak takip etti. 57 kilo kemer maçında Fransız rakibi Funny Croset ile karşılaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Şeymanur Tok ringden yenilgiyle ayrıldı. Gerçekleştirilen müsabakalarda kazananlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Altay fight arena

57 kilo sıkletinde Türkiye adına Şeymanur Tok, Fransa’dan Funny Croset ile karşılaştı. Mücadeleyi kazanan isim Funny Croset oldu. 60 kiloda Türkiye’den Taha Göktuğ Kiriş, Azerbaycanlı Emrah Sadıqov’u mağlup ederek galip geldi. 72 kilo mücadelesinde Türkiye’den Ziya Furkan Gündüz, Fransa’dan Bouguerba Elias’ı yenerek galibiyete ulaştı. Aynı sıklette yer alan Mertcan Türkcan ise Fransa’dan Zaied Adam’a karşı mücadele etti. Maçı kazanan isim Zaied Adam oldu. 92 kiloda İbrahim Bağlı, Fransa temsilcisi Gautier Frorent’i mağlup ederek zafere ulaştı. 95 kiloda Türkiye’den Doğan Yıldız, Kazakistanlı Jamshid Salayev’i yenerek galip geldi. 77 kiloda ise Koray Öğüt, İranlı Aboofazel Gudarzi karşısında mücadele etti. Bu karşılaşmanın galibi Aboofazel Gudarzi oldu.

Alt maçlar

55 kiloda Belinay Susam, Elif Zeynep Özsoy’u yenerek galibiyet elde etti. 70 kiloda Savaş Mengilli ile Davut Akpolat karşı karşıya geldi; maçı kazanan Davut Akpolat oldu. 48 kiloda Elifsu Bingöl, Ravzanur Tok’u mağlup etti. 65 kiloda Ömer Faruk Aydın, Alper Yaylak karşısında galip geldi. 52 kiloda Kevser Boztepe, Ayşegül Öz Altay’ı yenerek maçı kazandı.