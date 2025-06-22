Samsun’da meydana gelen kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Ladik ilçesi Ladik Taşova yolu üzerinde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Kısa (25) idaresindeki 55 AGM 051 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, araç sürücüsü Ümit Kısa ile Osman Kısa (18), Miraç Kısa (14) ve Ömer Kısa (27) yaralandılar. Yaralılar ambulanslarla Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Osman Kısa ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Osman Kısa yapılan müdahalelere rağmen Samsun’daki hastanede dün akşam saat 21.15 sıralarında hayatını kaybetti. Kısa’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.