Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada araçlardan biri önce yan yattı, ardından tekerlerinin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken yaralanan sürücüler hastaneye ambulansla götürüldü.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde meydana gelen kazada, Atatürk Caddesi istikametine seyir halindeki Hasan B.B.’nin kullandığı 07 BJV 454 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, Suphi D.’nin kullandığı 06 CUM 466 plakalı otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, hafif ticari araç, çarpışmanın şiddetiyle sol tarafına devrilirken, kaldırıma çarptıktan sonra tekerlerinin üzerine geri düştüğü görüldü.

Ambulansı zeytin ağacı gölgesinde beklediler

Kazada, otomobil sürücüleri Hasan B.B. ve Suphi D. yaralandı. Olay yerine tek ambulans çağrıldığı için Hasan B.B.’nin tedavisi ambulans içerisinde yapılırken, diğer araç sürücüsü havanın aşırı sıcak olması nedeniyle sağlık görevlisi tarafından yol kenarındaki zeytin ağacının gölgesinde ambulans gelene kadar bekletildi. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.