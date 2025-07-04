Kars’ta soba bacasına düşen yavru köpekler ekipleri seferber etti. Bacada sıkışan yavru köpekler AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kars’ın Arpaçay ilçesinde bulunan Kütük Evin bacasına yavru köpeklerin düştüğü ve çıkamadıklarını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 1 araç 2 personel ile olay yerine intikal için yola çıktı.

Olay yerine varan AFAD ekipleri, yaptığı müdahale ile bacaya düşen 6 köpek yavrusunu kurtardı. Sıkıştıkları bacadan çıkarılan köpek yavruları annelerinin yanına bırakıldı. AFAD ekipleri daha sonra kent merkezine hareket etti.