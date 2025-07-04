Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Şehitishak Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.E.G.(21) yönetimindeki 33 N 6255 plakalı otomobil ile Merve Akbaş (36) idaresindeki 33 AUK 739 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Akbaş burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anları ile güvenilk kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün yol içinde dönüş yapmak istediği sırad gelen otomobilin çarpma anları yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.