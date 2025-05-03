Kayseri’de dün akşam etkisini gösteren sağanak yağışın ardından su basan 60 meskene itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kayseri’de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti. Kentin farklı noktalarında 60 meskeni su basarken, itfaiye ekipleri de teyakkuza geçti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 20 ekip 70 personel de, su basan meskenleri tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

Öte yandan, aşırı yağış nedeniyle bazı binaların istinat duvarları da yıkıldı.