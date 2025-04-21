Kayseri Büyükşehir Belediyesi; baharın gelişiyle birlikte kentin dört bir yanında ilkbahar peyzaj ve altyapı çalışmalarını başlattı. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri park, bahçe, mesire alanları, orta refüjler, kavşaklar, ağaçlandırma alanları ve yol kenarlarındaki yeşil alanlarda yürüttüğü çalışmalar ile kenti bahar renkler ile donatıyor.

Daha yeşil ve daha temiz bir Kayseri için çalışmalarını 4 mevsim sürdüren büyükşehir belediyesi, ilkbaharın güneşli yüzünü göstermesiyle birlikte şehrin muhtelif bölgelerinde yeşil alanlardaki bakım onarım, düzenleme ve çiçeklendirme faaliyetlerine hız verdi. Bu kapsamda büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından, yıl sonuna kadar dikilmesi planlanan 1 milyon çiçeğin ilk kısmı olan 75 bin 500 adet menekşe ve 5 bin adet çuha çiçeğinin şehrin farklı noktalarında bulunan şelale ve küre şeklinde modüler saksı sistemleri ile oluşturulmuş alanlarda çiçeklendirme çalışmaları yapıldı. Şehrin yeni yollarından olan Askeri Hastanesi Caddesi’nde bulunan kavşakta, yeni kuru peyzaj düzenlemesi ile modüler küre ağaç form sistemi, 6 adet küre, yapay dikey bahçe kaplanmış çiçeklik yapıldı.

Ayrıca, Kayseri Havalimanı girişi karşısında kente kazandırılan 14,5 metre uzunluk ve 2 metre yüksekliğinde ‘Kayseri’ yazısı da farklı tasarımı ve ışıklandırma sistemi ile renkli bir görsellik oluşturdu. ‘Kayseri’ yazısının bir diğeri ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yerleştirildi.