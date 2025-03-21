Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, sahasında oynayacağı Hatayspor maçı için topbaşı yaptı.

Milli müsabakalardan dolayı lige verilen arada izin yapan Kayserispor, yeniden idmanlara başladı. Gelecek hafta sahasında oynayacağı Hatayspor maçı için topbaşı yapan sarı kırmızılılar, 3 puan almayı hedefliyor. Boşnak Teknik Direktör Sergej Jakirovic nezaretinde çalışmalara başlayan sarı kırmızılılar, sahasında oynayacağı maçta puan kaybı yaşamak istemiyor. Kayserispor, kümede kalma mücadelesinde Hatayspor’u mağlup ederek üst sıralara çıkmanın hesabı içerisinde.

Kayserispor, yeni teknik direktörü Jakirovic ile çıktığı 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi aldı.