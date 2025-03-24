Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanacak Süper Lig maçının bilet fiyatları belirlendi. Sarı Kırmızılı kulüp tarafından biletler satışa sunuldu.
Süper Lig 29. haftasında oynanacak Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Sarı Kırmızılı kulüp tarafından belirlenen fiyatlar doğrultusunda satışa sunuldu.
28 Mart Cuma günü oynanacak Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları şu şekilde:
Güney Alt Tribün bilet fiyatı: 100 TL.
Kuzey Üst Tribün bilet fiyatı: 100 TL.
Kuzey Alt Tribün bilet fiyatı: 100 TL.
Doğu Üst Tribün bilet fiyatı: 200 TL.
Doğu Alt Tribün bilet fiyatı: 200 TL.
Batı Alt tribün bileti: 200 TL.
Batı Balkon tribün bileti: 250 TL.
Misafir Tribün bilet fiyatı: 130 TL.