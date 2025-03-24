Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanacak Süper Lig maçının bilet fiyatları belirlendi. Sarı Kırmızılı kulüp tarafından biletler satışa sunuldu.

Süper Lig 29. haftasında oynanacak Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Sarı Kırmızılı kulüp tarafından belirlenen fiyatlar doğrultusunda satışa sunuldu.

28 Mart Cuma günü oynanacak Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt Tribün bilet fiyatı: 100 TL.

Kuzey Üst Tribün bilet fiyatı: 100 TL.

Kuzey Alt Tribün bilet fiyatı: 100 TL.

Doğu Üst Tribün bilet fiyatı: 200 TL.

Doğu Alt Tribün bilet fiyatı: 200 TL.

Batı Alt tribün bileti: 200 TL.

Batı Balkon tribün bileti: 250 TL.

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Misafir Tribün bilet fiyatı: 130 TL.

Kaynak: İHA