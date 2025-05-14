Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı son 7 maçında mağlubiyet almayarak, 7 maçta 17 puan topladı.

Süper Lig’de 44 puana erişerek sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Kayserispor, 7 maçtır yenilgiyi unuttu. Son olarak 28. haftada deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçını 1-0 kaybeden sarı kırmızılılar, sonrasında oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

Kayserispor, deplasmanda oynadığı Fenerbahçe ve Alanyaspor ile berabere kalırken Konyaspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Rizespor ve Antalyaspor maçlarını kazandı.