Kayserispor yeni sezonda 6 futbolcu ile devam etmeme kararı aldı.

Süper Lig’deki mücadelesini yeni sezonda da sürdürecek olan Kayserispor; geçen sezon kadroda bulunan ve sözleşmesi sona eren 6 futbolcu ile devam etmeyeceğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcularımız Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmeleri sona ermiştir. Futbolcularımıza şanlı armamız ve camiamız adına verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler" denildi.