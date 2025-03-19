2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. Ayak Yarışmaları Antalya’da yapıldı. Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları yarışmalarda 3 altın alarak Türkiye Şampiyonluğuna imza attı.

17-18 Mart 2025 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. Ayak yarışmalarında Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları aldıkları başarılı sonuçlar ile dikkat çekti.Yarışmalarda, Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü’nden Şehit Kemikkıran Makaralı Yay W1 Erkekler Kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Kenan Babaoğlu Makaralı Yay Erkekler Open Kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Kenan Babaoğlu ile Tanju Kula’dan oluşan Makaralı Yay Erkekler Open Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Toplamda 3 altın madalya alanKayserili sporcular yarışmaya damgasını vurdu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi en iyi temsil eden sporcuları ve antrenörleri Emre Çömez ile Furkan Dernekli’yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.