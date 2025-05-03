Bolu’da yapılan Muaythai Okul sporları Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Kayserili sporcular 13 madalya kazandı.

28 Nisan - 02 Mayıs tarihleri arasında Bolu’da yapılan Muaythai Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Kayserili sporcular, 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Muaythai Kayseri İlTemsilcisi FatihKağanUlu, dereceye giren sporcuları kutladı. Ulu; "Kayseri Okul Sporları Muaythai Takımımız şampiyonadan başarılarla döndü. Bu başarıda büyük emekleri olan vefakar antrenörlerimizi, disiplinli çalışarak bu başarıyı elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. Kayseri’den dereceye giren sporcular şöyle:

Genç A Erkekler

48 kg Mert Güney 1.

57 kg Ahmet Akay Dalkıran 1.

Büyükşehir zabıtası Nisan ayında 801 denetim yaptı Büyükşehir zabıtası Nisan ayında 801 denetim yaptı

67 kg Muahmmed Ali Dalkıran 2.

48kg Kerim Özgül 3.91 kg

Talha Çelik 3.

Genç A Bayanlar

67 kg Rabia Kara 1.

54 kg Rümeysa Çertel 2.

48 kg Beratsu Yılmazer 3.

57 kg Asude Koyuncu 3.

Genç B Erkekler

75 kg İlhami Samet Tiftik 1.

57 kg İsmail Hüseyin Taştan 3.

63.5 kg Berk Atıf Şahin 3.

Genç B bayanlar

51 kg Elif Taşdemir 1.

Kaynak: İHA