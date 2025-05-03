Bolu’da yapılan Muaythai Okul sporları Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Kayserili sporcular 13 madalya kazandı.
28 Nisan - 02 Mayıs tarihleri arasında Bolu’da yapılan Muaythai Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Kayserili sporcular, 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Muaythai Kayseri İlTemsilcisi FatihKağanUlu, dereceye giren sporcuları kutladı. Ulu; "Kayseri Okul Sporları Muaythai Takımımız şampiyonadan başarılarla döndü. Bu başarıda büyük emekleri olan vefakar antrenörlerimizi, disiplinli çalışarak bu başarıyı elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. Kayseri’den dereceye giren sporcular şöyle:
Genç A Erkekler
48 kg Mert Güney 1.
57 kg Ahmet Akay Dalkıran 1.
67 kg Muahmmed Ali Dalkıran 2.
48kg Kerim Özgül 3.91 kg
Talha Çelik 3.
Genç A Bayanlar
67 kg Rabia Kara 1.
54 kg Rümeysa Çertel 2.
48 kg Beratsu Yılmazer 3.
57 kg Asude Koyuncu 3.
Genç B Erkekler
75 kg İlhami Samet Tiftik 1.
57 kg İsmail Hüseyin Taştan 3.
63.5 kg Berk Atıf Şahin 3.
Genç B bayanlar
51 kg Elif Taşdemir 1.