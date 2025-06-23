Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yaz Spor Okulları’nın başlaması ile ilgili istişare ve değerlendirme toplantısında müdürler ve tesis amirleri ile bir araya geldi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İlçe, Şube, Gençlik Merkezleri Müdürleri ve Tesis Amirleri ile GSB Yaz Spor Okulları’nın başlaması ile ilgili istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Okulların kapanması ile birlikte çocukların ve gençlerin tesislerde spor yapmak ve Gençlik Merkezlerinin sunduğu hizmetlerden faydalanmak için yoğun taleplerinin olduğunu dile getiren İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı, Bu kapsamda gerekli çalışmaların yapıldığını ve personellerimizin hazır olduğunu ve çocuk ve gençlerimizin katılım ile GSB Yaz Spor Okullarının doludizgin geçmesi temennisinde bulundu.