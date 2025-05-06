Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü; 5-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında kutlanan Vakıf Haftası etkinliklerine, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı.

Çelenk sunma töreni; Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir başkanlığında gerçekleştirildi. Törene; Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Arzu Çıngır, mülhak vakıf mütevelli heyeti üyeleri ve Vakıflar personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Törenin ardından Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, beraberindeki heyetle birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde, Vakıf Haftası’nın bu yılki ’Vakıf ve Aile’ teması vurgulandı, vakıf kültürünün toplumsal dayanışma ve aile değerleriyle olan güçlü bağı dile getirildi.

Kayseri’de hafta boyunca sürecek etkinliklerle vakıf kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.