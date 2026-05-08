Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında 'kasten öldürme' suçundan 30 yıl 10'ar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda, haklarında 'kasten öldürme' suçundan 30 yıl 10'ar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (63) ve H.M.K. (34) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan iki şahıs cezaevine teslim edildi.