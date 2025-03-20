Kayseri Ziraat Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Güneş; "Ankara’daki mevzuat ayrı, tarladaki mevzuat ayrı. Arpa ile çavdarı seçemeyen bürokrat istemiyorum. Benim bürokratım tarlaya geldiğinde şalvarını giyecek, şapkasını takacak ektiğin buğdayın cinsini bilecek, arpayı bilecek, çavdarı bilecek, mısırı bilecek. Onları bilmeyen bürokratın bana faydası olmaz" dedi.

Pandemide çiftçilerin ve üreticilerin kıymetinin anlaşıldığını kaydeden Başkan Abdülkadir Güneş; "Ziraat Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Güneş; "İnşallah çiftçilerin kıymetini bilirler. Pandemide bunu öğrettik de insanlar bunu çabuk unutuyor. Pandemi döneminde kimse binip arabalarına binemediler, tatilini yapamadılar, evden çıkamadılar, mecbur çiftçilerin ürettiklerini yemek zorunda kaldılar. Markete hücum ettiler yağ, un kalmadı mı diye. Biz de dedik ki ’Her şey var, panik yapmayın’. Türkiye’de buğday, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, elma he şey var. O zaman üreticilerin kıymetini anlayan anladı" dedi.

"Tarımda planlı ekim başlıyor"

Tarım Bakanlığı projesi ile tarımda üretim planlamasına geçildiğini kaydeden Başkan Güneş; "Türkiye ve Kayseri’de Tarım Bakanlığımızın yapmış olduğu proje çerçevesinde üretim planlamasına geçildi. Bir kişi Kocasinan’da çiftçilik yapıyorsa patates ekemeyecek. Ne ekecek? Arpa, buğday, çavdar, nohut, çerezlik ay çekirdeği, yem bitkisi, aspir, yeşil mercimek, kuru fasulye ekecek. Eğer ekerse destek alamayacak, devlet olarak da bir yaptırım uygulanacak. Patatesi Tomarza’da ekecek, Bünyan’da ekecek. Bütün üretim planlaması yapıldı. Biz bu sene elimizden geldiği kadar üretim planlamasına uyacağız. Gelecek sene devletin yaptırım gücü var" ifadelerini kullandı.

"Üreticinin kazanamadığı yerde tüccar kazanırsa zehir zıkkım olsun" diyen Başkan Güneş; "4,5 TL’ye aldığı patatesi adam 20 TL’ye satıyor, yüzde 300 para kazanmış oluyor. Bunu çiftçi kazanmıyor. En fazla tarlada 5 TL’ye satıldı. Bunun torba başı çiftçiye maliyeti zaten 5 TL, adam maliyetine satıyor. Planlı üretim yaparsak istediğimiz fiyata satarız. İhtiyaçtan fazlasını üretirsen ayak altına düşüyor işte. Ay çekirdeğini 2023’te 50 TL’ye sattık, geçen sene 20 TL’ye sattık. Markette 150 TL. Maalesef ürün çiftçinin elinden çıktıktan sonra 3 katına çıkıyor. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Kimsenin kazandığı parada gözümüz yok. Çiftçi kazanmazsa, mazot satan kazanmazsa, gübre satan kazanmazsa, tarım işçisi kazanmazsa, nakliyesini yapan kamyoncu kazanmaz da ama sadece tüccar kazanırsa zehir zıkkım olsun" şeklinde konuştu.

"Tarımda sigorta zorunlu olmalı"

Tarımda sigortanın zorunlu olması gerektiğinin altını çizen Başkan Güneş; "Bizim sigortamızın yarı parasını devlet karşılıyor. Her türlü imkan var, Tarım Kredi de yapabiliyor, Ziraat Bankası da yapabiliyor, sonradan da verebiliyoruz. Ama çiftçiye defalarca söylememize rağmen tam sigorta yaptıramıyoruz. Şuanda Kayseri’de ÇKS yapılan bütün alanların yüzde 26’sında sigorta yaptırabiliyoruz. Tarımda sigorta zorunlu olacak, üretim planlamasında devletin bunu demesini istiyoruz. Yaptığımız işi düzgün yapamıyoruz, ihmalkarlık var. İstiyoruz, sigorta yaptırma zorunluluğu gelsin" dedi

Ankara’daki mevzuatla tarladaki mevzuatın ayrı olduğunun altını çizen Ziraat Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Güneş; "Ankara’daki mevzuat ayrı, tarladaki mevzuat ayrı. Arpa ile çavdarı seçemeyen bürokrat istemiyorum. Benim bürokratım tarlaya geldiğinde şalvarını giyecek, şapkasını takacak ektiğin buğdayın cinsini bilecek, arpayı bilecek, çavdarı bilecek, mısırı bilecek. Onları bilmeyen bürokratın bana faydası olmaz. Arpa ile çavdarı seçemeyen adam benim buğdayı kaç liraya mal ettiğimi bilemez. Abdülkadir Güneş hesap yaparken kafasından yapmıyor, damdan düştüğüm için damdan düşenin halini ben anlarım. Bana genelge göndererek ’bu işleri böyle yapın’ deyince olmuyor" diye konuştu.