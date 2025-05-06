Kayseri Voleybol Kulübü; Tokat’ta yapılan Yıldız Kızlar Yarı Finalleri’nde oynadığı üç maçı da kazanarak Türkiye Finallerine yükseldi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Tokat’ta yapılan Yıldız Kızlar Yarı Final Müsabakalarında büyük bir başarıya imza atan Kayseri Voleybol Kulübü, oynadığı üç maçı da kazanarak Türkiye Finaline yükseldi. Kayseri temsilcisi, Trabzon, Sivas ve Samsun temsilcilerini mağlup etti. Kayseri Voleybol Kulübü, Türkiye genelinde son 16 takım arasına girerek büyük bir başarı elde etti.

İzmir’de gerçekleştirilecek Türkiye Yıldız Kızlar Finalleri’nde mücadele edecek olan Kayseri temsilcisi, şehri en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor. Voleybol İl Temsilciliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kulüp, sporcular ve antrenörler için başarı dileklerinde bulundu.