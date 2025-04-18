Kayseri Talas Belediyesi, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda barınmalarına yönelik önemli bir değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan toplantıda, Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanı’nın mevcut durumu ve yapılacak iyileştirmeler üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

Yaklaşık 5,5 yıl önce Başakpınar yolu üzerinde hizmete giren ve 15 bin metrekarelik geniş bir alan üzerine kurulu olan Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanı, Türkiye'de yalnızca üç adet bulunan doğal yaşam alanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Sokak hayvanlarının doğal ortamlarında barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerine erişebildiği bu özel tesis, hayvanseverler tarafından da büyük takdir görüyor.

Toplantıda, tesisin korunması, daha da geliştirilmesi ve örnek uygulamaların yaygınlaştırılması adına yapılacak ortak çalışmalar ele alındı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hayvan sevgisi, bir toplumun vicdan aynasıdır. Talas Pati Evi’nde yaşayan can dostlarımızın en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye’ye örnek bir tesis olan bu yaşam alanının daha da ileriye taşınması adına tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket etmeye kararlıyız.”

Başkan Yalçın, hayvan haklarına duyarlı çalışmaların devam edeceğini ve bu doğrultuda gerek yerel halkla gerekse ilgili kurumlarla koordinasyonun güçlendirilerek sürdürüleceğini vurguladı.

15 AYRI BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Başkan Mustafa Yalçın’ın göreve gelmesinin hemen ardından 26 Ekim 2019’da hizmete açılan Talas Pati Evi, hem hasta hem bakıma muhtaç hem de rehabilite edilen başıboş yüzlerce patiye ev sahipliği yapıyor. Merkezde halen, 73’ü yavru olmak üzere toplam 211 pati barınıyor.

Türkiye’de doğal ortama sahip en uygun barınma evi olan ve 15 ayrı bölümün bulunduğu pati evinde yavrulara, yaralılara ve yaşlı patilere veteriner hekim tarafından doğal ortamda özel bakım veriliyor.

1 veteriner hekim, 1 veteriner teknikeri, 4 bakıcı personel ve 1 klinik ile hizmet verilen barınma merkezi, açıldığı günden bu yana 10 binin üzerinde patiye ev sahipliği yaptı ve bunlardan 1.487’si hayvanseverler tarafından sahiplenildi.

İsteyen vatandaşların ziyaret edip can dostları sevebildiği Talas Pati Evi, haftanın 7 günü mesai saatleri içerisinde ziyaretçiler tarafından da gezilebiliyor.

TÜRKİYE’DEKİ 3 DOĞAL YAŞAM ALANINDAN BİRİSİ

Hayvanseverler ve benzeri dernekler tarafından da takdirle karşılanan Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanı, geçtiğimiz yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ruhsat alarak Türkiye’deki 3 doğal yaşam alanından birisi olarak tescillenmişti.

KANUN ÇIKMADAN 4 YIL ÖNCE KURULDU

Talas Belediyesi, Pati Evi Doğal Yaşam Alanını, nüfusu 75 binden fazla olan belediyelerin geçici barınma merkezi yapma zorunluluğundan yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirerek örnek bir uygulamaya imza atmıştı.