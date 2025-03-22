Kayseri Talas Belediyesi tarafından geçen yıl Dünya Su Günü’nde Kiçiköy Mahallesi’ndeki Osmanlı Kültür Sokağı girişinde açılan Talas Su Medeniyetleri Galerisi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yaz kış 21 derece sıcaklıkta olan kaya oyma sarnıcını ziyaret edenlerin sayısı 160 bin kişiyi geçti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan çalışmalar sonucu gün yüzüne çıkartılan tarihi bir sarnıçta geçen yıl 22 Mart Dünya Su Günü’nde şehir protokolünce açılışı gerçekleştirilen Su Medeniyetleri Galerisi bugüne kadar çok sayıda ziyaretçi kabul etti.

2 bin yıllık tarihi kaya oyma kültürünün ürünü olarak günümüze kadar gelen sarnıçtaki su galerisini görmek isteyenler, 37 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı’ndan gelen suyun ihtişamıyla karşılaşıyor.

İçerisinde suya dair çok sayıda obje, fotoğraf, metin ve malzemelerin yer aldığı bin metrekarelik alan, yaz kış aynı sıcaklık olan 21 derecede sabit kalıyor.

Bu özelliğiyle özellikle yaz aylarında sıcaktan bunalanların akın ettiği Talas Su Medeniyetleri Galerisi’ni açıldığı günden bu yana bir yılda toplam 160 bin 157 kişi ziyaret etti.