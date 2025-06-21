Kayseri Mobilyacılar Odası tarafından kurulan KAYMOBSAN İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurulunu yaptı. Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, İncesu-Süksün’de kurulacak olan sanayi sitesinin Kayseri’nin ilk orta boy sanayi sitesi olacağını söyledi.

KAYMOBSAN İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin olağan genel kurulu Kayseri OSB-Ahi Evran Konferans Salonu’nda yapıldı. KAYMOBSAN üyelerinin büyük ilgi gösterdiği genel kurulun Divan Başkanlığı’nı Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya üstlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda yönetim ve denetim kurullarının raporları, gelir-gider bilançosu ve faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi. Yönetim ve denetim kurulunun oybirliği ile ibra edildiği ve genel kurul gündemindeki tüm maddelerin oybirliği ile kabul edildiği genel kurulda Başkan Ercan Sarıkaya tarafından yeni sanayi sitesiyle ilgili üyelere bilgi verildi.

İncesu - Süksün’de yer alan yaklaşık 3 milyon metrekarede kurulacak olan KAYMOBSAN İhtisas Sanayi Sitesi’nin orta boy sanayi sitesi olacağını vurgulayan Başkan Ercan Sarıkaya; "İş yerlerimizin daha fazla büyümesi, bu sayede istihdama ve ihracata daha fazla katkıda bulunulması bizler için en büyük mutluluk olacak" dedi.

Sanayi sitesinin kurulacağı arsanın proje alanı olarak belirlenmesi için yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler veren Başkan Sarıkaya; projenin nasıl yapılacağı, hangi imkanların kullanılacağı ve iş yerlerinin nasıl olacağı ile ilgili de bilgiler verdi.