Kayseri Organize Sanayi Bölgesi; Kayseri Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu’nun ilk dönem mezunlarının diploma törenine ev sahipliği yaptı.

Kayseri OSB Ahi Evran Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Esnaf Kefalet Kooperatifleri Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Üniversitesi OSB Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Onur Özsolak, davetliler, öğrencilerin aileleri ve mezun öğrenciler katıldı. Mezuniyet töreni açılışında konuşma yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; "Bugün burada üniversite ile sanayinin işbirliği yapmasına şahitlik ediyoruz. Üniversite ile sanayimizin işbirliğinden meydana çıkan meyvelerimiz, kıymetli öğrencilerimiz, Kayseri Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu’nun ilk mezunları, hepimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Konuşmasında, "İnanıyoruz ki bu gençlerimiz sanayimize, şehrimize ve ülkemize çok faydalar sağlayacaktır" diyen Başkan Yalçın; "Her zaman şunu savunduk, ilimle teknik bir arada olmak zorunda. Siz üniversitelerle sanayiyi bir araya getirmezseniz sadece ve sadece kâğıt üzerinde bilgi alıp pratikte bunu uygulayamayan nesiller yetiştirirsiniz. Allah’a binlerce şükürler olsun ki artık ülkemiz hem öğretiyor, hem yetiştiriyor. Diğer taraftan da sanayi üretimiyle bir araya getirmeye çalışıyor. Bu sayede ülkemizin birçok bilim adamı kazanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile iki buçuk yıl öncesi OSB Teknik Koleji bünyesinde 7-8 sınıflık talebine ilişkin hatırasını katılımcılarla paylaşan Başkan Yalçın, "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu açalım, dediler. Düşündüğümüzde makul ve mantıklı bir teklif olarak değerlendirdik. Hemen yönetim kurulumuzla istişare ettik. Tamam, burada bir meslek yüksekokulu açalım, ama bir şartımız var, dedik. Meslek Yüksekokulunun derslerinin Organize Bölgemizdeki üretim alanları olmasını istedik. Kıymetli rektörüm bu isteğimizi kabul etti. İstediğimiz bölümlerin Kaynak Teknolojisi, Endüstriyel Tasarım ve Polümer Teknolojisi bölümleri olduğunu söyledik. Allah’a binlerce şükürler olsun. Şu anda gençlerimiz okudular ve bu bölümlerden mezun oldular. Bundan daha güzel, mutlu bir olay yok" şeklinde konuştu. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın bu projeye verdiği büyük katkılardan dolayı şükranlarını sunan Başkan Yalçın; "Biz biliyoruz ki, Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa hocamız bu vatanı seven, eğitimi seven, bu ülkeye değer katmak isteyen ve kalbi güzel bir insandır" diye konuştu. Başkan Yalçın konuşmasının sonunda mezuniyet sevinci yaşayan tüm öğrencileri kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni, protokol konuşmalarının sonrasında bölüm birincileri ve dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdimiyle devam etti. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.