Kayseri Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Erciyes Üniversitesi öğrencileri iş birliği ile Sakarya Mahallesi’nde yeşillendirme çalışması gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - İlçeye nefes aldıran yeşil alan çalışmalarıyla rekora koşan Kayseri Melikgazi Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarını artırdı.

İlçede gerçekleştirdiği kapsamlı yeşillendirme çalışmaları ile takdir toplayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu yılı park ve bahçeler yılı ilan ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Yeşil alan sayımızı günden güne artırarak rekora ulaşması için birçok uygulama gerçekleştiriyoruz. 6 yıl içerisinde ilçemize 300'den fazla park ve hatırı sayılır miktarda yeşil alan kazandırdık. Vatandaşlarımızın stresten uzaklaşarak nefes alabilmesi, çocuklarımızın oyun oynayabilmesi için, doğanın huzurlu dokusunu ilçemizle buluşturmak adına çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yeşil alan bizlerin en çok önem verdiği, özen gösterdiği konular arasında.

Bu kapsamda Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ve Erciyes Üniversitesi öğrencilerimiz iş birliği ile Sakarya Mahallemizi ladin cinsi fidanlarla buluşturduk. Daha yeşil bir Melikgazi için durmadan çalışan mesai arkadaşlarıma, gönüllülük esasıyla önemli bir görev üstlenerek yeşil alan sayımızı artırmamız noktasında bizlere destek olan kıymetli öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. El ele vererek daha yeşil bir Melikgazi’yi gelecek nesillerimize miras bırakacağız inşallah.” dedi.