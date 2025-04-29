Türkiye’ye örnek olan çalışmalara imza atan Kayseri Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan gençlere birbirinden farklı hizmetler sunuyor.KAYSERİ (İGFA) - Sayısı 18’i bulan futbol sahaları, gençlerin kaliteli zaman geçirebilmeleri, sosyalleşebilmeleri, fiziksel ve zihinsel aktiviteleri gerçekleştirebilmelerine katkı sağlıyor.

“Önce gençlik” temasıyla gençler için önemli hizmetleri hayata geçiren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Yarınlara güvenle bakabilmemiz için kendini geliştiren, özgüvenli, başarılı geçenler yetiştirmemiz gerekiyor. Melikgazi’de gençlerimize yönelik birbirinden kıymetli projeleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Bu kapsamda Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, Osmanlı Kitap Kafemiz, TEKNOFEST desteklerimiz, okullarımız, sosyal tesislerimiz, futbol sahalarımızla gençlerimizin hizmetindeyiz.

Futbol sahaları gençlerimizin hem zihinsel hem de fiziksel olarak gelişmelerine, stresten arınmalarına, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına vesile oluyor. Aynı zamanda sosyalleşebilmelerine, keyifli vakit geçirebilmelerine imkan sağlıyor. TOKİ Demokrasi, 19 Mayıs, Kocatepe, Kazım Karabekir, Germir, Mimarsinan Fatih, Hisarcık, Gülük, Altınoluk, Yeşilyurt, Danişmentgazi, TOKİ Bahçelievler, Şirintepe ve Battalgazi Mahallerimizde toplam 18 adet futbol sahamız gençlerimize hizmet vermekte. Her alanda gençlerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz!” dedi.