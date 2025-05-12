Kayseri Melikgazi Belediyesi, Demokrasi Mahallesi’nde Anneler Günü dolayısıyla “Anneler Günü Şenliği” etkinliği gerçekleştirdi. Canlı müzik, yemek ikramı ve çeşitli etkinliklerden oluşan programa katılım ise oldukça yoğundu.

KAYSERİ (İGFA) - Etkinliğe katılan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, katılımcıların Anneler Günü’nü tebrik ederek şunları söyledi: “Anneler Günü’nüzü tebrik ediyorum. Benim annem de hayatta, o da bana emek verdi, sizler de çocuklarınıza emek veriyorsunuz. İnsan hayatında iki şey çok önemli. Biri iş seçimi, diğeri ise eş seçimi. Anne ve babalar çocuklarının yüzlerinin gülmesinden çok etkilenirler. Çocukların yüzü gülüyorsa, annenin ve babanın da yüzü güler. İşi iyiyse, iyi bir yerde eğitim aldıysa, iyi bir eşi varsa, mutluysa onlar da mutlu olurlar. Ben belediye başkanlığı görevini ev hanımlığına benzetiyorum. Ben de sizin gibi 24 saat çalışıyorum.

Temizlik bizim sorumluluğumuzda, bütün yapılacak projelerden biz sorumluyuz. Sizler de 7/24 hizmet ediyorsunuz, emeklerinize sağlık. Bir evin nasıl bütçesi varsa belediyenin de bütçesi var. Biz Melikgazi’mize, kamuyu yormadan, faize girmeden, kredi çekmeden, borçlanmadan elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. 21 adet yaptık, 25’e doğru gidiyoruz. 15 kütüphane, sosyal tesisler, sağlık ocakları… Hemen bu bölgemize Alparslan Türkeş Sosyal Tesislerini kazandırdık. Fitness salonu, kütüphane, kafeterya gibi imkanları sağladık. Yine bu bölgede cami inşaatımız var. Demokrasi Mahallemiz çok daha güzelleşecek inşallah. Duanızı, desteğinizi bekliyoruz. Anneler Günü’nüzü tebrik ediyorum.”