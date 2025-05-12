DÜZCE(İHA) –Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizde gerçekleşebilecek acil durumlara karşı ’denizden tıbbi tahliye eğitimi’ yapıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda ve Akçakoca Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın katkılarıyla, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline yönelik olarak Denizden Tıbbi Tahliye Eğitimi düzenlendi.

İki grup halinde düzenlenen eğitimde, deniz ortamında hasta ve yaralı tahliyesi konularında uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, sahil güvenlik ekipleriyle iş birliği içerisinde çeşitli senaryolar canlandırıldı. Eğitim süresince, olay yeri yönetimi, denizde temel yaşam desteği, güvenli tahliye yöntemleri, hasta taşıma teknikleri ve ekip koordinasyonu gibi konular üzerinde duruldu.

Gerçekleştirilen bu eğitimle, 112 personelinin denizden gerçekleştirilecek acil müdahalelerde yetkinliğinin artırılması hedeflendi.