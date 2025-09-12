Millî Yetkinlik Hamlesi Projesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Elmas Programı Kayseri Sektör Çalıştayı, Kayseri Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

KAYSERİ (İGFA) - ELMAS Programı Kayseri Sektör Çalıştayı’na Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Savunma Sanayii Akademisi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş ve beraberlerindeki heyet, Hava Pilot Tuğgeneral Garnizon Komutanı Hasan Volkan Güleryüz, MSB 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Komutanı Tuğgeneral Volkan Efsun, Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcsı Doç. Dr. Murat Taştan, MEB Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri OSB, Mimarsinan OSB temsilcileri ve sektör firmaları katıldı.

“Kayseri’de havacılıkla ilgili yeni bir dönem başlıyor.”

"Elmas Programı" kapsamına dahil edilen Türkiye'de yalnızca 13 okul içerisinde yerini alan Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi kurmak için mücadele ediyorduk, çok şükür bunda başarılı olduk ve geçtiğimiz Pazartesi günü ilk öğrencilerimizle İngilizce hazırlık olmak üzere eğitime başladık. Toplam 50 öğrencimiz var burada. Fen Lisesi’ni bırakıp gelenler var. Bizim için gurur meselesi. Burada havacılık tarihinin başlamış olması, TOMTAŞ fabrikasının kurulmuş olması, şimdi havacılıkla ilgili Fasbat tesislerinin olması, özellikle Hava İkmal Bakım Merkezimizi üssümüzde A400M uçaklarının retrofitlerinin burada yapılması, Kayseri açısından bölge açısından son derece önemli. Bu okul sadece Kayseri'ye değil; tüm Türkiye’ye hizmet edecek. İnşallah 10-15 sene sonra buradan yetişen çocuklar Hürkuş gibi, Gökbey gibi, Kaan gibi uçak üreten Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli rollere gelen kişiler olarak karşımıza çıkar.” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, "Savunma sanayiine insan yetiştirmek için kurulan eğitim yuvaları da bizim açımızdan gözbebeği hüviyetinde. Sayın Başkanımızın riyasetinde, şehrimize kazandırılan havacılık lisesi de bu noktada şehrimizde çok büyük bir eksikliği kapatacak, çok ciddi bir yatırım olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal, Elmas Programı’nın etkileşim, liderlik, mükemmeliyet, akılcılık ve sürdürülebilirlik olmak üzere 5 başlıktan oluştuğunu belirterek, destek veren Savunma Sanayii’ne, Savunma Akademisi’ne, Melikgazi Belediyesi’ne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş ise şunları ifade etti: “Şu anda savunma sanayiinde yaklaşık 3 bin 500 firma faaliyet gösteriyor. Hem savunma hem sivil alanda çalışan toplam 8 bin firma, savunma sanayii ekosistemine katkı sağlamaya çalışıyor. 3 binin üzerinde çalışan ve yıllık üretim hacmi 12 milyar doların üzerinde. Şu anda savunma sanayiinde yürüyen yüzden fazla proje ve yaklaşık 150 milyar dolarlık bir proje hacmi var. 185 ülkede 235 tane bizim ürünümüz kullanılıyor. Şu anda 7,1 milyar dolarlık da bir ihracat hacmimiz var. Yerlilik ve millilik oranımız 20 yıl önce yüzde 20 iken, şu anda yüzde 83’e geldi” dedi

Savunma Sanayii Akademisi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş ise, "Artık tamamen değişen bir yapımız var, paradigma değişiyor. Çünkü artık sadece AR-GE yapan, sadece tasarım yapan bir ülke değiliz ve ürünlerimiz artık kullanılıyor. Yani ihracat rakamlarımız artmaya başladı. Bunlar birkaç ürün değil; en son biliyorsunuz ki Endonezya’ya çok büyük sayıda Kaan anlaşması yapıldı ve bunlar giderek de artacak. Tabii bunlar artarken de teknisyen ihtiyacımız, tekniker ihtiyacımızın da artacağını öngörüyoruz” dedi.