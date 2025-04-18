Tamamen faizsiz ve 36 ay vade farksız kazandıran finans modeliyle ödeme kolaylığı sağlayan Kayseri Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir ve Anbar Mahallesi’nde mülkiyeti kendisine ait olan 19 adet dairenin satışını ihale ile gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Ev sahibi olmak isteyen vatandaşları ev sahibi yapmak için ara ara ihale düzenlediklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mülkiyeti Melikgazi Belediyemize ait olan Kazım Karabekir ve Anbar Mahallerimizde bulunan 19 adet dairemizin satışını ihale ile gerçekleştirdik. Daireleri satmak için geliştirdiğimiz ‘tamamen faizsiz satış yapma’ düşüncemizden bu yana birçok daireyi sahipleri ile buluşturduk. Belediyemizden ev alan vatandaşlarımız faizsiz ödeme kolaylığından oldukça memnunlar.

Hedefimiz insanların ev alıp oturması. Kentsel dönüşüm kapsamında çok güzel işler yapıyoruz. Mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim. Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarımız da 3. Etap projemize başlayacağız. 2. Etabı tamamlanmak üzere. Aydınlıkevler Mahallemizde kentsel dönüşümün temelini atıyoruz. Birkaç mahallemizde sürpriz kentsel dönüşüm çalışmalarımız başlayacak. Melikgazi Belediyemiz birçok büyükşehir belediyesinin cesaret edemediği kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu satıştan elde edilen gelir, yine ilçemize yeni sosyal konut projeleri ve yeni hizmet yatırımları için kaynak oluşturuyor. Bundan sonra da bu ihalelerimiz devam edecek. İhaleye katılarak evlerini alan vatandaşlarımıza Allah sağlık ve huzur içinde oturmayı nasip etsin.” dedi.

İhaleden ev alan vatandaşlar ise kendilerine faizsiz ev alma imkanı ve kolaylığı sağlayan Başkan Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ettiler.