Kayseri Gemerekliler Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği; Gemerek ve beldelerinde ziyaretlerde bulundu.

Dernek Başkanı İbrahim Değirmenci ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla; Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Çepni Belediye Başkanı Nihat Başer, Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, AK Parti, MHP, CHP ve BBP Gemerek İlçe Başkanları ziyaret edildi. Dernek Başkanı Değirmenci; "Ziyaretlerin amacı; yerel yöneticilerimizle tanışmak, ilçemiz ve beldelerimizle ilgili ortak akıl ve istişareye dayalı iş birliği imkânlarını değerlendirmek olmuştur. Nazik ev sahiplikleri ve içten sohbetleri için tüm kurum temsilcilerine teşekkür ederiz" dedi.