Kayseri’de görev yapan aile hekimleri ile Kayseri Devlet Hastanesi’nde görevli uzman hekimlerin iletişimini ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla, ’Sağlık Basamakları Arası Dijital Entegrasyon’ sistemine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kayseri Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; sağlık basamakları arasında kurulan etkili iletişim köprülerinin, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Dr. Erşan; "Sağlık Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bu yeni sistem sayesinde, aile hekimlerimiz gerekli gördükleri durumlarda hastalar için doğrudan ikinci basamakta görev yapan uzman hekimlerden randevu oluşturabiliyor. Bu entegrasyonun etkin kullanımı, hem hasta memnuniyetini artırmakta hem de sağlık sistemimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Sizlerden bu sistemi aktif ve verimli şekilde kullanmanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Akın ise; ’Sağlık Basamakları Arasında Entegrasyon’ konulu sunum gerçekleştirdi. Sunumda; dijital sistemler üzerinden randevu oluşturma süreci ve yeni uygulamalar adım adım anlatıldı. Ayrıca sistemin sunduğu kolaylıklar ile sağlık hizmetlerine katkıları hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

Toplantının son bölümünde söz alan hekimler, sahada ve entegrasyon sürecinde memnun oldukları hususların yanı sıra karşılaştıkları sorunları da dile getirirken çözüm noktasında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.