Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarına yönelik sahada karşılaşılan problemlere daha hızlı ve etkili çözümler üretmelerine katkı sağlamak amacıyla eğitim semineri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘uç beyi’ diye nitelendirdiği muhtarlarla yapılan çalışmalara verdiği özel önem doğrultusunda, muhtarlara yönelik eğitim programlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından, mahallelerde vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ileten ve bu taleplerin çözümünde önemli bir köprü işlevi gören muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, Psikolog Özkan Şenol, muhtarlara sahada karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm yolları hakkında bilgiler verdi. Psikolog Şenol, muhtarların kişisel gelişimlerini desteklemek ve karşılaştıkları problemlere daha hızlı ve sağlıklı çözümler üretmelerine yardımcı olmak adına önemli paylaşımlar yaptı.

Seminer soru-cevap şeklinde ilerlerken, katılımcıların daha interaktif bir şekilde öğrenmelerine imkân sağlandı.

Muhtarlar, eğitimin sonunda kazandıkları bilgileri kendi mahallelerinde uygulayıp, vatandaşların taleplerine daha etkin bir şekilde cevap verebileceklerini belirterek, bu tür eğitimlerden dolayı Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etmeyi ihmal etmediler.