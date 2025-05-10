Kayseri Üniversitesi öğrencileri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye duyarlı yatırımları arasında yer alan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’ni ziyaret ederek, enerji üretim süreçlerini yerinde inceledi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde çalışmalarına tüm hızıyla devam eden tesis, çevreye duyarlı yapısı ve 16 megavatlık enerji üretim kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye duyarlılık vizyonuyla hayata geçirdiği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, eğitim dünyasının da ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü’nden 13 öğrenci, öğretim görevlisi ve bölüm başkan yardımcısı Abdulkadir Dağlı eşliğinde tesise teknik bir gezi düzenledi.

Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere tesisin işletim süreçleri, atıkların nasıl enerjiye dönüştürüldüğü ve elektrik üretim tesisinin çalışma prensipleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından, çevre koruma alanında yürütülen projeler ve sıfır atık çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Gençler, bu tür çevreye duyarlı yatırım ve hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, sadece enerji üretimiyle değil, aynı zamanda çevre bilincini arttırma hedefiyle düzenlenen bu tür öğrenci gezilerine destek vererek de toplumsal farkındalığa katkı sunuyor. Türkiye’de “Gold Proje” sertifikasına layık görülen altıncı tesis olma ünvanını da taşıyan merkez, enerji ve çevre alanında önemli kazanımlar sağlıyor.